Isola del Liri – Una 35enne ai domiciliari per detenzione e spaccio di droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Isola del Liri (FR) hanno eseguito un’ordinanza di “applicazione di pena definitiva -in regime di detenzione domiciliare”, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR), nei confronti di una 35enne del luogo e già nota alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuta responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, commesso nell’anno 2018.

I militari operanti, una volta rintracciato la giovane donna, hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento e, ad espletate formalità di rito, veniva tradotta presso la sua abitazione ove, così come disposto dall’A.G. mandante , sconterà la pena comminata , in regime di detenzione domiciliare, di mesi 11 (undici) e giorni 27 (ventisette) di reclusione per il reato commesso.

