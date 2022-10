Isola del Liri, un successo la Motogrigliata organizzata dal M.C. Franco Mancini 2000

Si è svolta domenica scorsa, la terza edizione della Motogrigliata, organizzata dal M.C. Franco Mancini 2000, nella splendida cornice della cascata al mattino, e del bosco comunale con i suoi colori autunnali nel pomeriggio. La manifestazione, nasce da una felice intuizione del direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, che nel 2020, ovvero quando le restrizioni imposte dalla pandemia, impedivano di stare in un locale ed altro, facendo di necessità, virtù, il M.C. Franco Mancini ideò questo evento, che ha la caratteristica di svolgersi tutto all’aperto, e che ha riscosso il consenso del popolo motociclistico. Sono stati tantissimi i motociclisti, che giunti da tutto il territorio regionale, ma anche da Campania ed Abbruzzo, si sono radunati ad Isola del Liri, in piazza XX Settembre, ed una volta riempita questa, hanno occupato il ponte davanti la cascata, su ambo i lati lasciando al centro la corsia libera per le autovetture in transito. Diversi motociclisti, giunti per la prima volta ad Isola del Liri, hanno approfittato della sosta, per ammirare le bellezze della cittadina, quali: la cascata del Valcatoio, la chiesa di San Lorenzo ed altro. Alle undici il lungo serpentone di moto, si è poi messo in cammino, attraversando i comuni di Fontana Liri, Arce, Ceprano, Strangolagalli, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Veroli e Sora. Quindi sosta al Bar Portella, dove i partecipanti hanno potuto rinfrescarsi con un gustoso aperitivo preparato dalla titolare del bar. Alle tredici il lungo serpentone di moto è poi giunto al Circolo Selva Alta, dove i motociclisti, hanno potuto deliziare il palato, con una grigliata, castagne e del buon vino. Al mattino, anche il Sindaco di Isola del Liri, ha fatto visita al Circolo, agli morganizzatori ed ha consegnato a Williams Alonzi Presidente del M.C. Franco Mancini, due omaggi per i gruppi più numerosi, che per la precisione sono stati appannaggio, dei casertani del M.C. Valle Sessuola e del M.C. Italianbiker di Nettuno. Al calare del sole e con la temperature che andava viva via scendendo, i motociclisti hanno poi ripreso la strada di casa, dandosi appuntamento alla prossima edizione.

COMUNICATO STAMPA