Isola del Liri – Un gesto di profonda umanità all’Hospice ‘Le Farfalle’

La Direzione della ASL di Frosinone desidera esprimere la propria più sincera gratitudine ai familiari di una paziente, recentemente assistita presso l’Hospice ‘Le Farfalle’ di Isola del Liri, per il generoso gesto compiuto in memoria della loro congiunta.

La donna, accolta e curata con dedizione e professionalità per diversi giorni all’interno della struttura, è purtroppo venuta a mancare. In segno di riconoscenza per l’assistenza attenta, rispettosa, umana e altamente qualificata prestata alla loro congiunta, i familiari hanno donato all’Hospice un carrello per le medicazioni, strumento utile e prezioso per il lavoro quotidiano del personale sanitario.

Il dono, espressione della volontà della stessa paziente, rappresenta un gesto di profonda sensibilità e testimonia il valore umano che può nascere anche nei momenti più difficili. È un segno tangibile di gratitudine che rafforza il legame tra cittadini e servizi sanitari, e che conferma quanto l’approccio empatico e professionale del personale dell’Hospice ‘Le Farfalle’ sia capace di lasciare un’impronta indelebile nel cuore delle persone.

La ASL di Frosinone, a nome di tutta la comunità sanitaria, ringrazia sentitamente la famiglia per questo gesto che onora la memoria della paziente e contribuisce concretamente al miglioramento della qualità dell’assistenza.

Foto archivio

