Isola del Liri – Ucraini ospitati nella struttura di Via Granciara

“Il centro di accoglienza e sostegno agli ucraini attivo in Via Granciara a Isola del Liri è gestito in maniera ottimale e puntuale dal Consorzio Intesa.

Ricordiamo che si tratta di nuclei familiari con minori, per cui le esigenze di protezione e sicurezza sono accresciute, e la vigilanza costituisce un aspetto fondamentale.

Le persone ospitate provvedono autonomamente a fare la spesa, ordinandola in piena autonomia al supermercato, che successivamente viene pagato dal Consorzio.

Ogni dubbio sulla quantità e qualità del cibo è pertanto completamente infondato, visto che la spesa alimentare è effettuata dai diretti interessati, e secondo le loro necessità.

Ovviamente ogni aiuto e donazione è sempre benvenuto, e può essere attuato attraverso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Isola del Liri”.

COMUNICATO STAMPA