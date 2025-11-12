Isola del Liri, tutto pronto per l’undicesima edizione dell’iniziativa “Vetrine contro Violenza 2025”

Tutto pronto per l’undicesima edizione dell’iniziativa “Vetrine contro Violenza 2025” che punta a contrastare e a prevenire gravi situazioni e atteggiamenti di violenza di genere, a sensibilizzare la cittadinanza con particolare attenzione alle giovani generazioni e garantire il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Ogni anno, il 25 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale, indetta dall’Onu, contro la violenza sulle donne e l’Associazione culturale no profit Iniziativa Donne, per l’undicesimo anno, presenta la forte campagna di sensibilizzazione sul tema di indiscussa valenza sociale. Le attività commerciali presenti sul territorio di Isola del Liri, che aderiranno all’iniziativa gratuita e patrocinata dal Comune di Isola del Liri, allestiranno a tema le proprie vetrine, seguendo il personale estro e creatività, divenendo i protagonisti principali dell’evento. Un’attenta giuria visionerà, nel pomeriggio di sabato 22 novembre, le vetrine e proclamerà la vetrina che per creatività, forza nel messaggio e attinenza con la tematica, risulterà meritevole di targa che verrà consegnata presso l’attività. Le vetrine saranno allestite da giovedì 20 novembre fino a mercoledì 26 novembre e faranno da cornice alle iniziative a firma dell’amministrazione isolana. Le attività che vorranno partecipare al format sono invitate, entro il 21 novembre 2025, ad inviare foto e/o video della vetrina realizzata al contatto mail: iniziativadonneventi@libero.it oppure al numero 334.3776066. Coinvolte anche le scuole del territorio nel progetto “Vetrine contro Violenza”: gli istituti scolastici interessati all’iniziativa potranno chiedere spazio in vetrina, ed essere “ospitati” dall’attività commerciale che vorranno individuare.

