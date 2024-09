Isola del Liri – Trasporto Scolastico a.s. 2024/2025

Si ricorda che in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico è stato fissato al 9 settembre 2024 il termine per effettuare la domanda per usufruire del trasporto scolastico.

È possibile anche presentare le istanze oltre la suddetta data e le domande saranno eventualmente accolte in relazione all’organizzazione del servizio. In questo caso bisognerà recarsi presso l’ufficio di pubblica istruzione aperto dal lunedì al venerdì 9 – 13 e il lunedì e giovedì 15 – 17.

Ricordiamo che la procedura è online, attraverso il sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it nella sezione “DomandeonLine”.

COMUNICATO STAMPA