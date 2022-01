Isola del Liri, traffico e parcheggi: situazione caotica

La situazione dei parcheggi e della viabilità a Isola del Liri e’ caotica. È di ieri la notizia pubblicata da un sito di informazione (Sora web), che un mezzo di soccorso è dovuto entrare contromano in pieno centro per poter soccorrere una signora caduta in un vicolo.Un problema enorme è via Napoli,intorno alle 17:30 lunghe file chilometriche, forse l’amministrazione comunale dovrebbe rivedere il piano di viabilità del centro cittadino. Per quanto riguarda i parcheggi al 99,9% quasi tutti a pagamento in centro e in via Pirandello completamente in strisce blu, quindi a pagamento. I cittadini sono a dir poco irritati per questa situazione che oramai si trascina da tempo. Viene da dire parcheggi e viabilità nel caos.

Foto archivio