Isola del Liri tra le città preferite dai visitatori nella provincia di Frosinone

Ancora un altro weekend all’insegna del turismo con migliaia di persone da tutta Italia che hanno scelto la città delle cascate, le sue bellezze ed un patrimonio unico. “Un’atmosfera vibrante che è motivo di soddisfazione ma anche di incoraggiamento per fare sempre di più. È un’opportunità che non dobbiamo sprecare, tutti insieme, cercando di fare del nostro meglio per offrire servizi e accogliere i turisti come ospiti in una location che certamente non è possibile trovare in nessun altra città italiana”, afferma soddisfatto il sindaco Massimiliano Quadrini.

Ma Isola del Liri ha dimostrato di essere non soltanto la Cascata: questo fine settimana, infatti, si è caratterizzato per la presenza di diverse iniziative che hanno portato nelle piazze e nelle ville isolane un pubblico molto eterogeneo.

“Abbiamo inaugurato la “panchina gialla” nell’ambito del progetto Endopank; abbiamo avuto la manifestazione “Informati e previeni” nell’ambito della campagna “Ottobre rosa”; e ancora abbiamo avuto una due giorni dedicata alla transizione ecologica e digitale sugli edifici, con una tavola rotonda dell’associazione nazionale degli amministratori di condominio.

Senza tralasciare la mostra di arte nella galleria Pisani ed il Premio nazionale di incisione “Carnelo cArte ad Arte” che ha portato studiosi ed artisti di fama internazionale nella nostra città“.

In tanti hanno potuto visitare il castello Boncompagni Viscogliosi, Villa Nota Pisani, la cartiera Lefebvre, e ammirare il parco delle Cartiere Meridionali e la macchina continua nella Cartiera Boimond.

Efficace il servizio navetta ed apprezzato anche il tour in E-Bike con il suggestivo itinerario dalle cartiere al centro di Isola passando per il Parco Fluviale.

Anche la filiera commerciale cittadina ha fatto segnare numeri molto significativi, in linea con il trend positivo degli scorsi weekend.

“Voglio ringraziare le tante persone che hanno lavorato e che lavorano ogni giorno dimostrando un grande amore per la città, e naturalmente i negozianti e gli esercenti di locali pubblici. Un ringraziamento particolare alla sempre forte e indispensabile collaborazione con Discover Ciociaria e con la rete di imprese Stay Isola, realtà che hanno impresso una accelerazione importante alla cultura e alla industria della accoglienza turistica nella nostra città”.

Insomma Isola del Liri… un’isola che riesce ad unire e a far vivere giornate speciali.

Comunicato stampa