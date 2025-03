Isola del Liri tra crisi finanziaria e svendita dei patrimoni: il caso della caserma

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

La situazione economico-finanziaria del nostro comune continua a destare preoccupazioni e frustrazioni tra gli isolani. Nonostante gli sforzi e i sacrifici costanti, il peso dei tributi e delle multe grava ogni giorno su una comunità che sembra sempre pagare il prezzo più alto per una gestione discutibile.

Il contesto di una città in crisi

Negli ultimi 25 anni, le amministrazioni che hanno governato Isola dell’Iri hanno lasciato un’eredità di scelte che, oggi, si traducono in un danno economico reale per i cittadini. Antonella Di Pucchio, capogruppo di Isola del Liri Futura, denuncia una politica amministrativa responsabile di una situazione critica: la vendita degli immobili pubblici, compresa la famigerata caserma dei carabinieri.

Il caso della caserma e degli altri immobili

Il problema si aggrava ulteriormente con la decisione di ampliare la lista degli immobili in vendita. Oltre agli immobili già messi sul mercato negli anni passati, ora si aggiungono elementi strategici come:

La caserma dei carabinieri : Promessa elettorale, che avrebbe dovuto garantire l’incolumità di tutti i cittadini, si è trasformata in un’opportunità di guadagno per l’amministrazione, che ha svenduto il patrimonio immobiliare degli isolani.

: Promessa elettorale, che avrebbe dovuto garantire l’incolumità di tutti i cittadini, si è trasformata in un’opportunità di guadagno per l’amministrazione, che ha svenduto il patrimonio immobiliare degli isolani. L’ingresso delle Boimond : Una scelta che solleva interrogativi sulle priorità di una gestione che sembra puntare più al raccoglimento di fondi che al benessere collettivo.

: Una scelta che solleva interrogativi sulle priorità di una gestione che sembra puntare più al raccoglimento di fondi che al benessere collettivo. Un immobile in via Cascata: Ancora una volta, il patrimonio cittadino viene messo in vendita, accentuando la percezione di un tentativo disperato di fare cassa a discapito dell’intera comunità.

Questa dinamica, oltre a svalutare il patrimonio della città, si configura come la beffa finale per chi aveva riposto fiducia nel programma elettorale del sindaco Quadrini, che in passato, aveva promesso una nuova sede per la caserma, un impegno che si è trasformato in una promessa disattesa.

La denuncia di una politica fallimentare

Antonella Di Pucchio non risparmia critiche nei confronti dell’attuale amministrazione. Secondo lei, la situazione è il risultato di una gestione che, negli ultimi decenni, ha messo a rischio il patrimonio e il futuro della città. La vendita degli immobili, lungi dall’essere una misura di ristrutturazione e modernizzazione, appare come un tentativo disperato di risanare le finanze a breve termine, a scapito della comunità e del suo patrimonio culturale e storico.

Riflessioni e prospettive future

Il dibattito che oggi scuote Isola dell Liri non riguarda soltanto una questione economica, ma anche quella della fiducia tra cittadini e istituzioni. La scelta di svendere beni patrimoniali rappresenta una soluzione temporanea che rischia di compromettere irreparabilmente il futuro della città. È fondamentale che la comunità si interroghi sul valore del patrimonio locale e sulla necessità di una gestione trasparente, che tenga conto non solo delle esigenze finanziarie immediate ma anche della conservazione della memoria e dell’identità collettiva.