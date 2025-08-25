Isola del Liri, tra auto che sfrecciano e strisce fantasma: cittadini esasperati

Isola del Liri non dorme più. Non è solo un modo di dire, ma la fotografia amara di una realtà che, da mesi, i cittadini denunciano senza ottenere risposte. Di notte le strade si trasformano in piste da corsa, di giorno diventano trappole per pedoni e automobilisti. Nel frattempo, l’amministrazione comunale sembra restare a guardare.

Basta percorrere Isola superiore, il pieno centro via Napoli o via Po, per rendersi conto di quanto la situazione sia fuori controllo. Auto e camion sfrecciano a tutta velocità, incuranti delle regole e dei rischi. E se di notte il problema principale è il rumore – come accaduto nelle ultime ore, quando un’auto rossa, forse una Ferrari, ha più volte percorso la rotatoria di via Po sfrecciando e facendo un baccano assordante – di giorno il vero dramma è la sicurezza.

Attraversare sulle strisce pedonali è diventato un atto di coraggio. “Le auto non si fermano, i camion nemmeno, e perfino gli autobus ti suonano perché corrono e non riescono a frenare”, denunciano i residenti. Come se non bastasse, a Isola superiore la segnaletica orizzontale è ormai svanita, ridotta a strisce fantasma che non garantiscono alcuna tutela ai pedoni.

Il risultato? Una città dove i cittadini non si sentono più sicuri nemmeno per attraversare la strada sotto casa.

La domanda sorge spontanea: cosa aspetta l’amministrazione comunale? Davvero bisogna attendere che accada l’irreparabile per intervenire? Davvero bisogna contare le vittime prima di installare dissuasori, rifare la segnaletica e garantire controlli seri sul territorio?

Il tempo delle scuse è finito. Isola del Liri merita sicurezza, ordine e rispetto. E i cittadini non sono più disposti ad accettare silenzi e immobilismo.