Isola del Liri, Tommaso Villa: “Fare un camo sintetico all’interno dello stazio Nazareth è inutile”

“Fare un campetto in sintetico dove adesso c’è il parcheggio interno dello stadio Nazareth – Mangoni di Isola Liri è inutile, sbagliato, illegale e dispendioso”.

Lo sostiene il consigliere comunale di minoranza Tommaso Villa che spiega: “E’ inutile perché non risolve in via definitiva il problema di far giocare al calcio i ragazzini delle formazioni minori dell’Isola Liri. E’ sbagliato perché eliminando il parcheggio interno, lo stadio perderà i requisiti necessari per ospitare gare dei campionati nei quali fino a qualche anno fa militava l’Isola Liri. E’ come se noi rinunciassimo alla speranza di poter tornare in futuro a fare la D o la C. E’ illegale perché la Comunità Europea ha deciso che i campi in sintetico non possono più essere realizzati e quelli esistenti possono restare fino al 2030. Tra le altre cose pare siano cancerogeni. Per tutto questo si tratta dalla solita, elettorale spesa inutile. Per togliere i ragazzini dalle strade deve essere fatto ciò che sostengo dal 1984: occorre un secondo terreno di gioco dalle misure minime regolamentari 90 metri per 45. Solo in questo modo i ragazzini potranno allenarsi e fare le loro gare su un campo idoneo. E il tappeto dello stadio sarà preservato. Bastano meno di 5mila metri quadrati di terreno, basta guardarsi intorno e ragionare con i privati. Si può fare, basta la volontà politica, amministrativa, un po’ di buon senso e il desiderio di fare le cose per bene, non per rimediare 4 voti”.

COMUNICATO STAMPA