Isola del Liri, Tomaselli: “I cittadini vogliono chiarezza in merito alle super bollette della Conca”

AI SINDACI DEI COMUNI CHE FANNO PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 CONCA DI SORA

Il sottoscritto Mauro Tomaselli in qualità di consigliere comunale di Isola del Liri chiede:

-di fare chiarezza in merito alle super bollette inviate ai cittadini e alle attività produttive poi annullate grazie alle proteste dei cittadini scesi nelle piazze, cittadini stanchi di essere continuamente vessati da questi enti inutili, visto che dopo l’annullamento delle bollette non è stata fatta alcuna comunicazione in merito nè inerente la nuova bolletta;

con quale criterio rimetteranno i contributi in bolletta;

i motivi degli aumenti spropositati.

I cittadini esigono chiarezza!!! Comunicato stampa a firma del consigliere comunale di Isola del Liri, Mauro Tomaselli