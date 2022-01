Isola del Liri, Tomaselli: “Enfiteusi procedura affrancazioni. Diffida al sindaco”

AL SEGRETARIO COMUNALE

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AL SINDACO DI ISOLA DEL LIRI

AL DIRETTORE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO

CACCIA E PESCA R.LAZIO DOTT. LASAGNA MAURO

OGGETTO: Procedimento di affrancancazione dei terreni in località Selva. (Comune Isola del Liri)

Finalmente dopo circa sette anni l’amministrazione comunale si accorge che i terreni in località Selva sono gravati da Enfiteusi e Non da usi civici come ho più volte ribadito nelle sedi opportune da anni (allego copia).

Nonostante ciò si precisa che gli atti elaborati e approvati con del di G.M verbale n. 105 del 16/09/2021 e con delibera di c.c n.24 del 30/06/2021 sono illegittimi, in quanto è ancora attiva la relazione Perizia dell’avv. Giangrande prot.1908 del 2/02/1999 approvata con delibera di c.c. n.41 del 17/12/2009 e che la stessa non è mai stata mai revocata o modificata, pertanto il parere dell’avvocato Maria Grazia Mazza(richiamato nella delibera di giunta del 16/09/2021) è e resta solo un parere legale.

A tutela dei cittadini e dell’amministrazione comunale, si invita il responsabile del servizio per salvaguardare controversie e illegittimità procedurali, a sospendere immediatamente tutti i provvedimenti avviati delibere determine etc.

Si ricorda altresi, che ogni atto deve essere modificato o revocato dallo stesso organo che lo ha emanato pertanto un parere legale non sostituisce una delibera o una perizia.

Inoltre ho appreso che l’amministrazione comunale ha predisposto dei moduli, e che qualche consigliere comunale della contrada Selva sta consegnando personalmente agli ignari cittadini.

Alla luce di quanto esposto, “pur convinto da sempre che i terreni in località Selva sono gravati da Enfiteusi c’è l’ennesimo errore nelle procedure”.

Una volta sistemata la procedura alla fine i costi di segreteria saranno maggiori dell’affrancazione del bene come ho sempre sostenuto da anni.

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli