Isola del Liri, Tomaselli: “Consorzi di bonifica i comuni devono deliberare. il problema è politico!”

Sabato pomeriggio 27/11/2021 a Pescosolido presso il caffè Bar del Corso si è tenuto l’incontro voluto dal gruppo di Pescosolido No conca di Sora Giuseppe Sarracini e dal Consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli quest’ultimo organizzatore di tutte le manifestazioni di piazza insieme ai comitati e l’unico politico a protestare da solo davanti alla sede del consorzio conca di Sora per le super bollette.

Presenti all’incontro i cittadini il prof. Bove Lucio e avv. Corsetti di Arce, Loffreda Carlo i consiglieri comunali di minoranza del comune di Pescosolido Cristian e Alessandro Sarrecchia . Si è deciso che, insieme agli altri consiglieri di minoranza Elvio Reale e Carlo Sperduti, si presenterà la delibera di uscita dal perimetro di contribuenza dal consorzio di Sora del Comune di Pescosolido e la NON adesione-inclusione al costituendo consorzio Lazio Sud-Est.

Soddisfatti i comitati presenti. Sarracini ha dichiarato che non possiamo perdere altro tempo i cittadini sono esasperati.

Il consigliere Tomaselli Mauro ha detto che il problema è politico e che i sindaci del Pd(oggi sostenuti dai 5 stelle ormai subalterni al PD) e il consigliere 5 stelle Loreto Marcelli non hanno ancora capito o fanno finta di capire che i ristori inviati, grazie ai cittadini scesi nelle piazze, per abbattere i rincari in bolletta non debbono essre un contentino! “I comuni uscendo dal perimetro di contribuenza non pagheranno nessun tributo sia per le case che per i terreni come già accade nei comuni di Settefrati, San Donato, Gallinaro, Alvito, Vicalvi e Terelle. Solo chi usufruirà del servizio idrico pagherà e comunque su richiesta dell’utente.

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli