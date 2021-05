Isola del Liri, Tomaselli: “Basta enti inutili, basta tasse sulla proprietà.”

In una crisi economica senza precedenti non possiamo più permetterci di mantenere enti inutili pagando superbollette con un aumenti immotivati e ingiustificati pagando anche i debiti che hanno fatto e che noi non siamo disposti a pagare.

Domenica 23 maggio ore 10e30 presso il Winner Bar-giardinetti di via Pò il consigliere comunale di opposizione Mauro Tomaselli con i comitati: cittadini di Arce, “Aboliamo la conca di Sora e altri organizzano un incontro sulle imposizioni delle super bollette dei consorzi di bonifica.

Si invitano i cittadini, sindaci amministratori locali e regionali eletti nel nostro territorio.

L’iniziativa si terrà all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalla normativa antivirus.”intervenite tutti con la mascherina”.

Comunicato stampa a firma del consigliere di Isola del Liri Mauro Tomaselli