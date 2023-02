Isola del Liri – Thinking Day 2023, domenica 26 febbraio la Marcia della Pace

La giornata di domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 9:30 fino alle ore 16:00 circa, per le vie e piazze di Isola del Liri (FR), sarà lo scenario provinciale della GIORNATA INTERNAZIONALE DEL PENSIERO (o THINKING DAY) 2023, che si celebra ogni anno in tutto il mondo per ricordare la nascita del fondatore del movimento scout Lord Robert Baden-Powell of Gilwell (22 febbraio) e l’universalità dello scautismo. Tale manifestazione, che è a carattere internazionale, è un’occasione per i ragazzi e le ragazze di tutto il mondo per approfondire la conoscenza di temi importanti, che toccano da vicino i loro coetanei in diverse parti del globo terrestre, e per impegnarsi a cambiare in meglio il mondo che li circonda. Milioni di scout e guide possono così acquisire consapevolezza e far sentire la propria voce in difesa dei diritti dei più deboli anche attraverso le attività proposte per il Thinking Day. Il messaggio scelto dal WAGGGS (l’organizzazione che riunisce le associazioni scout di tutto il mondo) per il Thinking Day 2023 é: IL NOSTRO MONDO, IL NOSTRO FUTURO DI PACE – L’Ambiente & la Pace All’evento dell’AGESCI Zona Frosinone parteciperanno, oltre ai loro capi educatori, circa 300 ragazzi e ragazze scout, tra gli 8 e i 21 anni di età, provenienti da tutto il territorio provinciale, che saranno impegnati nello svolgimento delle attività previste. Dopo l’apertura della giornata e la Santa Messa presso la Chiesa di San Carlo, prenderà da lì il via un corteo, aperto da uno striscione inneggiante alla Pace, che vedrà il suo arrivo in piazza Boncompagni. A seguire i saluti delle autorità ecclesiastiche e civili, dopo di che ogni branca (la suddivisione dei ragazzi per le tre fasce di età) si recherà sui luoghi già assegnati, per lo svolgimento delle attività a tema. Gli Scout dell’AGESCI invitano, tutti coloro che fossero interessati, a partecipare al corteo, con la consapevolezza che, come diceva Baden Powell, in questa sua frase rimasta nella memoria della metodologia dello scautismo internazionale, “L’uniforme crea fratellanza, poiché una volta adottata universalmente copre tutte le differenze di classe e di provenienza”. In caso di eventi atmosferici avversi, la giornata si svolgerà interamente all’interno dei locali della Parrocchia di San Carlo, per cui si ringrazia anticipatamente il parroco Don Dante e il vice-parroco, nonché Assistente Ecclesiastico AGESCI Zona Frosinone, Don Florin. Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere ai Responsabili di Zona Elisabetta (tel. 333.6601503) e Gabriele (tel. 346.7604656).

