Isola del Liri, tentato furto in un’abitazione nella notte

Neanche il maltempo ferma i malviventi. Nella notte, i ladri hanno tentato di entrare in un’abitazione in località Selva ad Isola del Liri. Era circa l’una quando ho sentito dei rumori provenienti dalla cucina e i cani abbaiare,mi sono alzata, ho acceso la luce ed ho trovato la finestra aperta e ho visto una torcia allontanarsi, questa è la dichiarazione della donna che stava avendo questa sgradita visita. Sicuramente i ladri scoperti si sono dati alla fuga. Non è il primo cado di furto e tentato furto che si verifica nella zona Selva di Isola del Liri, l’ultimo qualche giorno fa, una donna si è trovata faccia a faccia con i malviventi.

FOTO ARCHIVIO

