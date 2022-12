Isola del Liri – Tentato furto in pieno centro

Tentato furto questa mattina in pieno centro nella città delle cascate in una abitazione di via Napoli. I malviventi hanno aspettato come di consuetudine che gli inquilini dell’abitazione uscissero di casa per tentare di mettere a segno il colpo, senza tenere conto che in casa era rimasta una donna con sua figlia piccola influenzata, la dinamica del tentato furto fa pensare che era tutto pianificato. La donna ha sentito dei movimenti strani effettuati sul portone d’ingresso della casa, subito insospettita si e’ messa a gridare chiedendo aiuto mettendo in fuga i ladri. Sul portone d’ingresso dell’abitazione ci sono chiari segni di scasso ma per fortuna i malfattori non sono riusciti ad entrare.Sul fatto e’ stata esposta regolare denuncia alle forze dell’ordine.

redazione – foto repertorio