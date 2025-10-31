Isola del Liri – Tentato furto in abitazione: la “banda dell’Audi” messa in fuga dai residenti

Momenti di tensione nella serata di ieri a Isola del Liri, dove un tentato furto in abitazione ha destato paura e preoccupazione tra i residenti del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, tre uomini a bordo di un’Audi scura avrebbero provato a introdursi in una casa, approfittando delle prime ore della sera.

I malviventi, descritti da alcuni testimoni come individui di probabile origine dell’Est Europa, avrebbero cercato di raggiungere il piano superiore arrampicandosi lungo una grondaia. Il loro piano, però, sarebbe andato in fumo a causa di un imprevisto che li ha costretti a fuggire in tutta fretta, rinunciando al colpo.

L’episodio ha messo in allarme il quartiere: diversi cittadini, insospettiti dai movimenti sospetti, hanno contattato i Carabinieri, che sono intervenuti immediatamente sul posto. Le pattuglie dell’Arma hanno avviato una serie di controlli e ricerche su tutto il territorio.

