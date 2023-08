Isola del Liri, tenta di togliersi la vita: donna salvata in extremis dai Carabinieri

Una donna ha tentato di togliersi la vita, è successo nella tarda serata di ieri a Isola del Liri, a dare l’allarme un’amica che non riuscendo a mettersi in contatto con lei ha dato immediatamente l’allarme.I Carabinieri si sono recati nell’abitazione della donna e l’hanno salvata in extremis, trasportata presso il nosocomio sorano, per fortuna sembra non essere in pericolo di vita.

Foto archivio

Correlati