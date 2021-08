Isola del Liri – Tariffe consorzi Conca di Sora e Valle del Liri, Paesano: “Risultato ottenuto dall’impegno di chi ha protestato”

In merito ad articoli apparsi in questi giorni, è doveroso sottolineare come il risultato ottenuto “i fondi stanziati dalla Regione per compensare gli aumenti delle tariffe dei consorzi Conca di Sora e Valle del Liri”, è da imputare soprattutto all’impegno di chi, fin da subito, ha dato voce agli utenti tartassati, sollevando la protesta sia presso la sede della stessa Conca di Sora, sia organizzando incontri in vari quartieri del territorio Isola del Liri-Sora. La precisazione è d’obbligo.

Comunicato stampa Fratelli d’Italia – Circolo di Isola del Liri “Lisera” Portavoce Barbara Paesano

