Non è piaciuta a tanti, l’ immagine del cantante Tananai, che viene immortalato mentre urina sotto il muraglione della Cascata Grande ad Isola del Liri. L’ immagine, pubblicata sui canali social appartenenti al cantante, ha subito suscitato polemiche, e in molti hanno accusato il noto cantante di meleducazione e scarso senso civico, considerando che molti giovani lo considerano un esempio. Ora tutti si attendono un gesto di scuse dell’ artista che al momento non è arrivato.