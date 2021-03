Isola del Liri, taglio del pino in via Verde e ricollocazione nuovo albero

Nei prossimi giorni si procederà all’abbattimento del pino domestico presente lungo Via Verdi, e alla successiva ripiantumazione di altra pianta nello stesso sito.Tale intervento, tanto doloroso quanto inevitabile, si è reso necessario alla luce delle indagini fitostatiche e fitosanitarie svolte dal tecnico incaricato, e dalle quali è emerso il precario stato di salute e di staticità dell’albero. In particolare, le indagini hanno evidenziato, anche attraverso l’analisi storica delle immagini del pino, un progressivo decadimento della vitalità dello stesso, con un pericoloso accentuarsi della inclinazione del fusto e con il conseguente concreto pericolo di crollo anche improvviso. L’indagine ha altresì evidenziato i segni di cedimento dell’apparato radicale della pianta, che ha anche comportato il sollevamento della pavimentazione circostante, oltre che dell’aiuola che contiene il fusto. Alle operazioni di abbattimento, accompagnate dalla demolizione dell’aiuola che circonda l’albero, seguirà la contestuale ripiantumazione di alberatura di dimensioni già apprezzabili (altezza 4,00-5,00 metri e circonferenza di 25-30 cm), la cui scelta -tenuto conto del contesto paesaggistico dell’area- è ricaduta sulla specie del GINGKO BILOBA LATIFOGLIA, che ben si presta all’area di reimpianto per le sue caratteristiche ecologiche, cromatiche e di sviluppo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO