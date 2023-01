Isola del Liri, successo del Capodanno in piazza

Isola Liri vince con la bellezza, il sorriso e l’allegria. Numeri da record per l’ultimo dell’anno nella città delle cascate. È stata una giornata all’insegna del turismo, ancora una volta, con locali, alberghi e Bed & Breakfast che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Le presenze si sono avute fin dal pomeriggio, grazie ad una serie di iniziative organizzate dall’amministrazione che ha saputo combinare le proposte con l’unicità del luogo.

Un crescendo di emozioni ed entusiasmo il cui culmine si è raggiunto nella serata quando, tra braccia alzate, telefoni cellulari e calici alla mano, sul palco di piazza Boncompagni si sono esibiti i Fichissimi, festeggiando così al ritmo di musica l’arrivo del nuovo anno.

Un’atmosfera di allegria travolgente, il miglior auspicio per fare il benvenuto al nuovo anno.

“Siamo felici di questo successo e che ancora una volta la nostra città – fra tante altre – sia stata scelta non soltanto dai più giovani ma soprattutto da molte famiglie come il luogo in cui festeggiare l’inizio dell’anno nuovo. La riuscita di questa iniziativa costituisce un ulteriore incentivo per andare avanti in un percorso di valorizzazione della nostra splendida Isola”, ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini.

Comunicato stampa