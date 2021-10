Isola del Liri, Striscia la Notizia fa tappa in città

Il noto programma di canale 5 Striscia la Notizia con l’inviato Jimmy Ghione, hanno fatto tappa nella città delle cascate. La visita è dovuta all’Acquario in cui i lavori erano iniziati nel 1994, finiti nel 1999 e costati cinque miliardi delle vecchie lire e abbandonato da tutte le amministrazioni che si sono susseguite.L’inviato Jimmy Ghione oltre a far vedere in quale degrado versa l’Acquario di acqua dolce, si è recato in Comune dove ha incontrato il vicesindaco Francesco Romano che ha dichiarato: “Stiamo cercando investitori privati e fondi europei per riconvertire l’area che si trova all’interno dell’ex Cartiera Boimond.” Striscia tornerà nel 2022 per verificare lo stato della struttura.

