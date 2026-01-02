Isola del Liri – Spettacolo teatrale: ” Il Presepe che non t’aspetti”

L’A.P.S. “Comitato di zona del Poggio” di Isola del Liri, da sempre attenta alle problematiche sociali, in collaborazione con le Comunità Terapeutiche SRTR “Le Palme” e “Gli Oleandri” di Sant’Elia Fiumerapido ha deciso di mettere in scena lo spettacolo dal titolo “Il Presepe che non t’aspetti” che si terrà il giorno Lunedì 5 Gennaio 2026 alle ore 17:00 presso la sede del Comitato Poggio Stazione in Via B. Cataldi n. 36 Isola del Liri.Un evento unico nel suo genere, una serata dove la creatività si trasforma in terapia, racconto e connessione umana. La performance messa in scena dai ragazzi dei Centri di Riabilitazione Psichiatrica per Adulti è frutto di un percorso di teatroterapia che ha acceso nuove prospettive e rafforzato legami.

