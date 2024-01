Isola del Liri, sparita una fontana

Nel quartiere Borgonuovo di Isola liri Superiore è sparita una fontana in ghisa. Era stata sistemata a ridosso del Giardino Franco Valente. L’area verde è abbandonata da sempre così come si vede bene anche dallo stato dai pochi paletti che la delimitavano. Stamane è scomparsa pure la fontana. E’ rimasto l’impianto che la alimentava e le strutture alle quali era stata ancorata. Speriamo sia oggetto di manutenzione e che non finisca presso aziende che raccolgono metalli ferrosi.

Fonte Penna e Spada

