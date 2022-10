Riprende lunedì 17 ottobre 2022, il servizio di assistenza psicologica totalmente gratuito, per chiunque ne faccia richiesta, per far fronte a momenti difficili, per gestire scelte importanti, o semplicemente per ascoltare e sostenere chi ne abbia necessità.Lo sportello sarà attivo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 12.00 alle 16.00, prenotandosi tramite l’ufficio dei Servizi Sociali di Via Mascagni allo 0776.8008364.

