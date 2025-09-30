Isola del Liri, sospensione idrica programmata il 2 ottobre 2025. LE ZONE INTERESSATE

Isola del Liri. Acea Ato 5 S.p.A. informa la cittadinanza che, a causa di una mancata tensione elettrica in arrivo da parte di E-Distribuzione presso l’impianto di sollevamento denominato Quaglieri, si renderà necessaria una sospensione del flusso idrico nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Il disservizio, di carattere temporaneo, interesserà diverse zone del territorio comunale.

Le aree coinvolte

Via Angelo Marsella

Via Aniene

Via Arciprete Villa

Via Bepi Baisi

Via Bruno Carloni

Via Capitino

Via Cascatelle

Via Corcione

Via Crocelle

Via Leone

Via Lungo Magnene

Via Magnene

Via Napoli

Località Pagliarola

Via Pagliarola

Località Quaglieri

Via Quaglieri

Via Sicilia

Via Terra Rossa

Via Tevere

Via Vicinale Capitino

Via Vicinale Crocelle

Via Vincenzo Marsella

Via Volturno
Acea Ato 5 invita i cittadini residenti nelle zone interessate a predisporre le necessarie scorte d’acqua per le esigenze domestiche e quotidiane durante l’orario di sospensione.

Il Comune di Isola del Liri sottolinea che, al termine dei lavori e con il ripristino dell’energia elettrica, il servizio idrico tornerà progressivamente alla normalit

