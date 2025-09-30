Isola del Liri, sospensione idrica programmata il 2 ottobre 2025. LE ZONE INTERESSATE

Isola del Liri. Acea Ato 5 S.p.A. informa la cittadinanza che, a causa di una mancata tensione elettrica in arrivo da parte di E-Distribuzione presso l’impianto di sollevamento denominato Quaglieri, si renderà necessaria una sospensione del flusso idrico nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Il disservizio, di carattere temporaneo, interesserà diverse zone del territorio comunale.
Le aree coinvolte
Via Angelo Marsella
Via Aniene
Via Arciprete Villa
Via Bepi Baisi
Via Bruno Carloni
Via Capitino
Via Cascatelle
Via Corcione
Via Crocelle
Via Leone
Via Lungo Magnene
Via Magnene
Via Napoli
Località Pagliarola
Via Pagliarola
Località Quaglieri
Via Quaglieri
Via Sicilia
Via Terra Rossa
Via Tevere
Via Vicinale Capitino
Via Vicinale Crocelle
Via Vincenzo Marsella
Via Volturno
Acea Ato 5 invita i cittadini residenti nelle zone interessate a predisporre le necessarie scorte d’acqua per le esigenze domestiche e quotidiane durante l’orario di sospensione.
Il Comune di Isola del Liri sottolinea che, al termine dei lavori e con il ripristino dell’energia elettrica, il servizio idrico tornerà progressivamente alla normalit