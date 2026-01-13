Isola del Liri, sospensione idrica programmata il 15 gennaio 2026 per lavori di manutenzione

Il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che, giovedì 15 gennaio 2026, si renderà necessaria una sospensione temporanea dell’erogazione idrica in diverse zone della città. La misura è stata comunicata da Acea Ato 5 S.p.A. ed è prevista dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per consentire interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete idrica locale.

Le aree interessate dall’interruzione dell’acqua includono: Via Angelo Marsella, Via Aniene, Via Arciprete Villa, Via Bepi Baisi, Via Bruno Carloni, Via Capitino, Via Cascatelle, Via Corcione, Via Crocelle, Via Leone, Via Lungo Magnene, Via Magnene, Via Napoli, località Pagliarola, Via Pagliarola, località Quaglieri, Via Quaglieri, Via Sicilia, Via Terra Rossa, Via Tevere, Via Vicinale Capitino, Via Vicinale Crocelle, Via Vincenzo Marsella e Via Volturno.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prepararsi per tempo alla sospensione dell’erogazione idrica, organizzando eventuali scorte d’acqua necessarie, e si scusa per gli eventuali disagi che potranno verificarsi.

Acea Ato 5 S.p.A. ha assicurato che al termine dei lavori il servizio tornerà regolarmente disponibile e che eventuali variazioni nei tempi di intervento saranno tempestivamente comunicate.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare il sito ufficiale del Comune di Isola del Liri o contattare direttamente Acea Ato 5 S.p.A.

