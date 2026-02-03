Il Comune di Isola del Liri informa che, a seguito di una comunicazione pervenuta dalla società di distribuzione dell’energia elettrica, è stata disposta la sospensione della fornitura per l’intera giornata di mercoledì 4 febbraio 2026.
Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche, il Sindaco ha emesso la Ordinanza n. 09/2026, con la quale viene disposta la sospensione delle attività didattiche presso la Scuola dell’Infanzia Capitino per la giornata indicata.
Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno successivo, salvo ulteriori comunicazioni.
Isola del Liri, sospensione delle attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia Capitino
