Isola del Liri, sospensione delle attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia Capitino

Il Comune di Isola del Liri informa che, a seguito di una comunicazione pervenuta dalla società di distribuzione dell’energia elettrica, è stata disposta la sospensione della fornitura per l’intera giornata di mercoledì 4 febbraio 2026.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche, il Sindaco ha emesso la Ordinanza n. 09/2026, con la quale viene disposta la sospensione delle attività didattiche presso la Scuola dell’Infanzia Capitino per la giornata indicata.

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno successivo, salvo ulteriori comunicazioni.

