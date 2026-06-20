Isola del Liri – Sospensione delle attività alla Liri Paper S.r.l.: 35 famiglie senza stipendio. Appello urgente alle autorità politiche

ISOLA DEL LIRI – Massima allerta occupazionale nel polo cartario di Isola del Liri. In data 18

giugno 2026, si è tenuto un incontro d’urgenza presso la sede della Liri Paper S.r.l. in Via Roma,

a seguito del quale l’azienda ha ufficializzato lasospensione immediata di qualsiasi attività

lavorativa.

La decisione viene motivata dall’azienda con gravi difficoltà economico-finanziarie connesse

all’aumento dei costi energetici (con imminente distacco delle utenze) e a prescrizioni ricevute

dall’Ispettorato del Lavoro competente. La Liri Paper S.r.l. ha annunciato l’intenzione di voler

accedere a uno strumento di regolazione della crisi d’impresa presso il Tribunale, con conseguente

nomina di un Commissario giudiziale.

Le delegazioni sindacali composte da SLC CGIL, FISTEL CISL e UIL FPC esprimono

una fortissima preoccupazione per i tempi burocratici che intercorreranno tra la

sospensione e la nomina del Commissario, periodo in cui 35 lavoratori e le loro

famiglie rimarranno di fatto senza stipendio e senza tutele immediate.

Le delegazioni sindacali evidenziano che la sospensione delle attività non può tradursi nel totale

abbandono di 35 famiglie e che al personale devono essere riconosciute tutte le spettanze dovute.

Le parti si riaggiorneranno per un nuovo confronto entro la prima settimana di luglio 2026, ma lo

stato di agitazione parte da subito.

A fronte della gravità della situazione, i lavoratori e i sindacati rivolgono un appello

perentorio e urgente a tutte le istituzioni locali, regionali e alle forze politiche affinché

intervengano immediatamente. Viene richiesta l’apertura immediata di un tavolo di crisi

istituzionale per bloccare gli effetti della sospensione, tutelare i livelli occupazionali

del territorio e attivare con urgenza ammortizzatori sociali straordinari per garantire il

reddito delle 35 famiglie coinvolte.

Pagina 1 di 2La cittadinanza e la politica sono chiamate a dimostrare solidarietà attiva e a schierarsi al fianco di

chi rischia di perdere tutto in un settore chiave per l’economia locale.

COMUNICATO STAMPA