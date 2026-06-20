Isola del Liri – Sospensione delle attività alla Liri Paper S.r.l.: 35 famiglie senza stipendio. Appello urgente alle autorità politiche

ISOLA DEL LIRI – Massima allerta occupazionale nel polo cartario di Isola del Liri. In data 18
giugno 2026, si è tenuto un incontro d’urgenza presso la sede della Liri Paper S.r.l. in Via Roma,
a seguito del quale l’azienda ha ufficializzato lasospensione immediata di qualsiasi attività
lavorativa.
La decisione viene motivata dall’azienda con gravi difficoltà economico-finanziarie connesse
all’aumento dei costi energetici (con imminente distacco delle utenze) e a prescrizioni ricevute
dall’Ispettorato del Lavoro competente. La Liri Paper S.r.l. ha annunciato l’intenzione di voler
accedere a uno strumento di regolazione della crisi d’impresa presso il Tribunale, con conseguente
nomina di un Commissario giudiziale.
Le delegazioni sindacali composte da SLC CGIL, FISTEL CISL e UIL FPC esprimono
una fortissima preoccupazione per i tempi burocratici che intercorreranno tra la
sospensione e la nomina del Commissario, periodo in cui 35 lavoratori e le loro
famiglie rimarranno di fatto senza stipendio e senza tutele immediate.
Le delegazioni sindacali evidenziano che la sospensione delle attività non può tradursi nel totale
abbandono di 35 famiglie e che al personale devono essere riconosciute tutte le spettanze dovute.
Le parti si riaggiorneranno per un nuovo confronto entro la prima settimana di luglio 2026, ma lo
stato di agitazione parte da subito.
A fronte della gravità della situazione, i lavoratori e i sindacati rivolgono un appello
perentorio e urgente a tutte le istituzioni locali, regionali e alle forze politiche affinché
intervengano immediatamente. Viene richiesta l’apertura immediata di un tavolo di crisi
istituzionale per bloccare gli effetti della sospensione, tutelare i livelli occupazionali
del territorio e attivare con urgenza ammortizzatori sociali straordinari per garantire il
reddito delle 35 famiglie coinvolte.
Pagina 1 di 2La cittadinanza e la politica sono chiamate a dimostrare solidarietà attiva e a schierarsi al fianco di
chi rischia di perdere tutto in un settore chiave per l’economia locale.
COMUNICATO STAMPA
Isola del Liri – Sospensione delle attività alla Liri Paper S.r.l.: 35 famiglie senza stipendio. Appello urgente alle autorità politiche
ISOLA DEL LIRI – Massima allerta occupazionale nel polo cartario di Isola del Liri. In data 18