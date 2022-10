Isola del Liri / Sora, Psicologia Scienza e Tecnica

In occasione del mese dedicato alla promozione del benessere psicologico, si terrà il 22 e il 23 ottobre a Isola del Liri e a Sora l’iniziativa “Psicologia: scienza e tecnica”.

L’obiettivo è quello di far scoprire i vari ambiti di applicazione della Psicologia, disciplina che ha come obiettivo il ben-essere della persona, nella sua totalità. Non solo, dunque l’ambito della cura, ma anche quello della crescita personale, delle neuroscienze, del marketing, della comunicazione e della progettazione per lo sviluppo del territorio e dello sport.

L’evento ha avuto il sostegno del network territoriale delle Psicologhe e degli Psicologi di Frosinone, da sempre attento alle esigenze del territorio alla sensibilizzazione delle tematiche psicologiche e che svolge il proprio lavoro in sinergia con le altre realtà della provincia.

Il programma dell’iniziativa vedrà Sabato mattina alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Isola del Liri un intervento dal titolo: ”I simboli della Psiche nello sport e nei sogni “ a cura della dott.ssa Daniela Costantini e del Dott. Giacomo Dell’Unto.

Sabato pomeriggio alle ore 17,30 nella sala Simoncelli di Sora, la Dott.ssa Antonella Zaccardi e la Dott.ssa Maria Antonietta Rossi parleranno di : “ Psicologia Perinatale e Psicologia della famiglia: fasi di sviluppo e criticità nella post-modernità. Educare per il domani”

Domenica la Dott.ssa Eleonora Paesani e la Dott.ssa Floriana Iafrate terranno una relazione dal titolo: “La chimica della felicità: la nascita delle emozioni” evento esperenziale” alle ore 17,30 presso l’Auditorium De Sica di Sora.

