Isola del Liri / Sora, domani l’ultimo saluto a Milena Mancini

Si è spenta improvvisamente all’età di 56 anni, presso il Policlinico Universitario di Istanbul, Milena Mancini, una donna conosciuta e apprezzata per la sua eleganza, la sua gentilezza e il suo spirito sempre positivo. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità di Isola del Liri e Sora, dove Milena era benvoluta da tutti.

La salma, partita dal Policlinico “A. Gemelli” di Roma, giungerà oggi pomeriggio presso la Chiesa di San Giuseppe a Isola del Liri, dove parenti e amici potranno renderle l’ultimo saluto fino alle ore 20. I funerali si terranno sabato 25 ottobre alle ore 10:00 presso la Basilica di San Domenico Abate a Sora. La famiglia, nel ringraziare quanti vorranno partecipare, ha espresso il desiderio che si dispensi dai fiori.

Milena Mancini lascia un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla: una donna forte, solare e generosa, capace di donare sempre un sorriso e una parola di conforto.

La redazione di Liritv si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia Mancini, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di una persona speciale che con la sua umanità e il suo esempio ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità.

Che il suo ricordo possa continuare a vivere nei cuori di chi l’ha amata.

Riposa in pace, Milena.

