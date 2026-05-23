Isola del Liri – Solidarietà, musica e condivisione: torna l’Alberone Day 2026

Domenica 24 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla comunità e all’impegno sociale: L’Alberone Day – Giornata del Tesseramento, promosso dal Centro Di Solidarietà L’Alberone.

L’iniziativa si conferma come un momento di incontro aperto a cittadini, volontari e famiglie, con un programma pensato per unire riflessione, partecipazione e momenti di svago in un clima di condivisione e solidarietà.

Il pomeriggio prenderà il via alle ore 16:00 con la conferenza “Volontari in Missione”, un’occasione di approfondimento dedicata al valore dell’impegno umanitario e dell’esperienza sul campo. Interverrà il dottor Augusto Vinciguerra, presidente di BurundInsieme ODV, che porterà la propria testimonianza sul significato concreto della solidarietà e delle missioni di cooperazione.

A seguire è previsto un Flashmob per la Pace, momento simbolico dedicato ai valori del dialogo, dell’unione e della partecipazione collettiva.

Dalle ore 18:00, spazio all’intrattenimento con un ricco programma di attività pensate per coinvolgere tutte le età: musica dal vivo con i Bailamos, balli di gruppo a cura di SG Dance, stand gastronomici con panini e bibite, le crespelle preparate da Camper Cresp e la tradizionale pesca di beneficenza.

L’Alberone Day si presenta così come una giornata da vivere insieme, dove il valore del volontariato incontra il piacere dello stare insieme, trasformando il tesseramento in un’occasione di partecipazione attiva e di sostegno alla comunità.

Un appuntamento che rinnova il messaggio che la solidarietà può essere anche incontro, festa e condivisione.