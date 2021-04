Isola del Liri, siringhe per terra. La protesta di una mamma

Sembrano luoghi lontani eppure fanno parte della città. Sono zone grigie che potrebbero essere altro e non sono. I bambini non ci giocano per via delle restrizioni Covid ma gli anziani ci vanno a passeggiare. Li, tra “sentieri” abbandonati, ci trovi siringhe e, qualche volta, anche lattine usate per sciogliere l’eroina. Succede ad Isola del Liri nella zona Pirandello, a poche centinaia di metri dal centro storico. Una mamma residente dichiara: «Non riesco più a tollerare queste cose. In molti fanno finta di nulla, girano la testa dall’altra parte. Io no. Potete dare visibilità alla storia, in modo che l’Amministrazione si decida a fare qualcosa?». Giriamo volentieri la problematica all’amministrazione. È possibile incrementare i controlli e la pulizia? La redazione di Liri Tv, come sempre, è al servizio dei cittadini e pronta ad accogliere e pubblicare le risposte dell’amministrazione.

Maverick

Correlati