Isola del Liri, sicurezza Paesano (FdI): “Basta parole, subito consiglio comunale straordinario”

Ciò che si é verificato nella serata di sabato nel centro cittadino e ciò che é stato perpetrato in nottata nel sito storico di Lefevre ė solo l’epilogo e non certo finale, di un escalation di vicende più o meno gravi che si verificano costantemente ormai da tempo nella nostra cittadina, adesso é ora che oltre ai proclami, si facciano i fatti. Una Amministrazione per definirsi tale ha il dovere di intervenire affinché tali fatti siano non solo puniti ma scongiurati. Pertanto,associandoci all’appello uscito in queste ore a mezzo stampa del dirigente provinciale di Destra Sociale-Enzo Peticca, Fratelli d’Italia(coordinatore Barbara Paesano)-Circolo di Isola del Liri e Destra Sociale (coordinatore Stefano Venditti), chiede un Consiglio Comunale straordinario, con ai punti l’installazione di telecamere che siano realmente funzionanti, nonché il doveroso potenziamento del Comando di Polizia Municipale, già da tempo sotto organico e comandato da aventi titolo.

Comunicato stampa

