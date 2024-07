Isola del Liri, si è spento Sergio Pantano

Questa mattina, 2 luglio 2024, alle ore 5.30, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione in via Borgo San Domenico , 8 in Isola del Liri, Sergio Pantano di 60 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie Franca Visca, il figlio Alessio, la figlia Mariangela, il genero, la nuora, i nipotini Elettra e Francesco, la sorella, il fratello, i cognati, i cugini, gli zii ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno domani,mercoledi 3 luglio 2024, alle ore 11.00 nella Chiesa parrocchiale S. Carlo in Isola del Liri.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

