Isola del Liri – Si è spento Roberto Laurenti

Questa mattina, all’età di 81 anni, si è spento serenamente presso l’Ospedale SS. Trinità di Sora Roberto Laurenti, a darne il triste annuncio sono la moglie Anna, i figli Fabio e Isabella, il genero, i nipoti, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti, profondamente addolorati per la perdita di un uomo buono e affettuoso.

La salma, proveniente da Sora, giungerà martedì 4 novembre presso la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata, dove alle ore 10:00 saranno celebrati i funerali. Seguirà la cremazione della salma.

La redazione di LiriTV si unisce con sincero cordoglio al dolore della famiglia Laurenti, esprimendo le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Roberto.

Correlati