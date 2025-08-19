Isola del Liri, si è spento improvvisamente Guido Capobianco

La comunità di Isola del Liri piange la scomparsa di Guido Capobianco, venuto a mancare improvvisamente all’età di 87 anni nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto.

Persona conosciuta e stimata, lascia la moglie Edda, le figlie Simonetta e Pina, il fratello, la cognata, il cognato, i nipoti, i cugini e tutti i parenti che in queste ore ne piangono la perdita con profondo dolore.

I funerali si terranno giovedì 21 agosto, alle ore 15:00, presso la Chiesa Evangelica Battista di Viale Piscicelli, dove la salma sarà esposta dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per consentire l’ultimo saluto.

La famiglia ha espresso gratitudine a quanti vorranno unirsi al loro dolore e ha chiesto di non inviare fiori, preferendo gesti di vicinanza e preghiera.

