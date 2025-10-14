Isola del Liri, si è spento il Dott. Pietro Mastromattei

Isola del Liri – Si è spento serenamente all’età di 88 anni, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, il Dott. Pietro Mastromattei, persona conosciuta e apprezzata da molti per la sua professionalità, la sua gentilezza e il suo costante impegno verso gli altri.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione non solo tra familiari e amici, ma anche tra coloro che, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscerlo e stimarlo per il suo equilibrio, la sua dedizione e la sua umanità.

A piangerlo con dolore il figlio Massimiliano, la nuora Dalia, i nipoti Lorenzo, Sara, Edoardo e Federico, i fratelli, le sorelle e tutti i parenti, che ne danno il triste annuncio.

La salma, proveniente da Frosinone, giungerà mercoledì 15 ottobre presso la Chiesa di Sant’Antonio in Isola del Liri, dove si terranno i funerali alle ore 15:30.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze al figlio Massimiliano e a tutti i familiari, unendosi al dolore per la perdita di una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.

Alla famiglia Mastromattei giungano i sentimenti di affetto e partecipazione da parte di tutta la squadra di Liritv