Isola del Liri, si è spento Gianluca Paolucci

Con grande dolore annunciamo la scomparsa improvvisa di Gianluca Paolucci, avvenuta ieri sera alle 23:30 all’età di 55 anni. Un uomo amato e rispettato, la cui assenza lascia un vuoto profondo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La moglie Annalisa, i figli Giulia e Fabrizio, la madre, i fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti condividono con dolore la notizia della sua dipartita e si stringono nel ricordo di un marito, padre, figlio e amico straordinario.

I funerali si terranno lunedì 31 presso la Basilica di San Domenico Abate alle ore 15:30. Il corteo funebre partirà dall’abitazione di Gianluca, in via Campo di Grilli 168.

In questo momento di grande tristezza, vogliamo ricordare Gianluca con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Che il suo ricordo possa essere di conforto e la sua anima trovare pace.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.