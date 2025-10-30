Isola del Liri, si è spento Aldo Pantanella

Isola del Liri – Si è spento serenamente, nella serata di ieri alle ore 22:30, all’età di 81 anni, Aldo Pantanella, uomo stimato e ben voluto nella comunità isolana. A darne il triste annuncio la moglie Anna, i figli Silvio e Lucia, la nuora Gabriella, la nipote Elena e i parenti tutti.

I funerali si terranno venerdì 31 ottobre presso la Chiesa di San Carlo a Isola del Liri, alle ore 10:30, con partenza dall’abitazione in via Borgonuovo, 101. Seguirà la cremazione della salma. La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, ringraziando fin d’ora quanti vorranno unirsi al dolore e alla preghiera.

Aldo Pantanella lascia un ricordo profondo in chi lo ha conosciuto: la sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo animo sereno rimarranno impressi nella memoria di amici e conoscenti.

La redazione di Liritv si unisce con affetto e profonda commozione al dolore della famiglia Pantanella, esprimendo le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i loro cari.

