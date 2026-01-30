Isola del Liri, si è spenta Giulia Pompilio

La comunità di Isola del Liri è in lutto per la scomparsa di Giulia Pompilio in Romano, venuta a mancare il 30 gennaio 2026 all’età di 86 anni presso l’Ospedale Civile di Sora, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Donna conosciuta e stimata, Giulia lascia un grande vuoto nella sua famiglia e in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne i valori umani, la discrezione e la forza d’animo. A darne il triste annuncio sono il marito, i figli, le nuore, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale Maria Santissima Immacolata Concezione di Isola del Liri. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Isola del Liri.

L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8:30 alle 18:00.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di LiriTV si stringe con affetto alla famiglia Pompilio–Romano, esprimendo le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza sincera per la perdita della cara Giulia.

