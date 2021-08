Isola del Liri, si è spenta Anna Maria Venditti in D’Orazio

Oggi alle ore 13.00, si è spenta all’età di 60 anni Anna Maria Venditti in D’Orazio. Il marito Vincenzo,le figlie Olga e Roberta,il genero Devid,la nipotina Nicole,i cognati,le cognate,i nipoti ed i parenti tutti ne danno il triste annuncio. I funerali si svolgeranno domani,lunedi 16 agosto 2021,nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire alle ore 16.30 nel rispetto delle norme anti Covid,partendo dall’abitazione in via Roma 154.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

