Isola del Liri – Servizio Civile, altri 40 giovani in campo

”Per il secondo anno consecutivo il Comune di Isola del Liri ha ottenuto il finanziamento per promuovere i progetti di Servizio Civile Universale. Dunque altri 40 ragazzi, tra i 18 e 28 anni, presteranno servizio attraverso tre specifici progetti messi in campo anche grazie alla collaborazione della società Nomina. “Il bando verrà pubblicato entro Natale – spiegano il consigliere delegato ai Servizi Sociali, Stefano D’Amore e il sindaco Massimiliano Quadrini – e i ragazzi interessati potranno presentare domanda. Per il mese di marzo sono previste le selezioni.

Saranno tre i progetti ideati. Uno sarà relativo ai servizi sociali, uno sarà relativo ai beni culturali e il terzo riguarderà la tutela dell’ambiente. I ragazzi volenterosi che vorranno partecipare, presteranno servizio presso l’Ente per un anno. Gli uffici comunali, che ringraziamo per l’impegno, sono al lavoro da tempo ed a dicembre il Comune pubblicherà il bando. Possono partecipare le ragazze e i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 28 anni dotati di Spid. Saranno ben 40 i posti per chi vorrà cogliere questa opportunità per vivere un anno di impegno volontario al servizio del bene comune. Invitiamo fin da ora i ragazzi che vogliono impegnarsi per questa esperienza di volontariato, a dotarsi, in caso ne fossero ancora sprovvisti, dello Spid, requisito richiesto per rispondere al bando”.

“Per il secondo anno consecutivo Isola del Liri ha ottenuto il finanziamento del Servizio Civile Universale, progetto fortemente voluto da questa Amministrazione – ha aggiunto il sindaco Massimiliano Quadrini – per poter dare spazio ai giovani che grazie a questa nuova opportunità potranno formarsi attraverso attività destinate alla collettività prima di entrare nel mondo del lavoro vero e proprio. Il Servizio Civile è, infatti, una importante esperienza formativa, sotto il profilo prettamente professionale ma anche sotto il profilo umano perché contribuisce a rafforzare il senso civico sentendosi concretamente parte della comunità”.

