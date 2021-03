Isola del Liri, scuole chiuse il 30 e 31 Marzo anche in zona Arancione

La situazione dei contagi in provincia, pur essendo migliorata, rimane su livelli di massima attenzione. Facendo seguito alle indicazioni date nella giornata di ieri dal Direttore Generale della ASL di Frosinone D’Alessandro, in una nota il sindaco Massimiliano Quadrini annuncia la decisione: “Sulla base delle notizie che prevedono la regione Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo, ed in attesa degli atti del Ministero della Salute, lunedì 29 marzo emetteremo ordinanza che stabilirà la chiusura delle scuole di Isola del Liri nei giorni di martedì 30 e mercoledì 31 marzo. Seguirà ordinanza.”

Maverick

