Isola del Liri, scuola e caserma: il Comune rompe il silenzio e rassicura le famiglie

ISOLA DEL LIRI – Si è svolto ieri l’incontro richiesto dall’Amministrazione comunale con gli organi scolastici per avviare un confronto sul progetto di ridefinizione degli spazi della scuola “Garibaldi”, nell’ambito dell’ipotesi di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri.

Dopo le polemiche e le preoccupazioni emerse negli ultimi giorni, il Comune ha voluto fare chiarezza, sottolineando come il progetto sia ancora in una fase preliminare e che non esista alcuna decisione definitiva sul trasferimento delle classi o sulla riorganizzazione degli spazi scolastici.

L’Amministrazione ribadisce di aver sempre mantenuto un dialogo costante con il mondo della scuola, affrontando e risolvendo molte delle criticità segnalate negli ultimi anni. Proprio per questo motivo, viene giudicato eccessivo il clima di allarme che si è sviluppato attorno a un’ipotesi progettuale ancora tutta da definire.

Dal Comune precisano che qualsiasi eventuale intervento potrà essere valutato solo dopo il completamento dell’iter tecnico e amministrativo, con la predisposizione del progetto, l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie e il confronto con la dirigenza scolastica.

L’obiettivo dichiarato è quello di conciliare due esigenze considerate strategiche per la città: garantire la permanenza della caserma dei Carabinieri sul territorio comunale, presidio fondamentale per la sicurezza, e mantenere elevati standard di qualità per studenti, docenti e personale scolastico.

Secondo quanto illustrato dall’Amministrazione, l’ipotesi allo studio prevederebbe una riorganizzazione complessiva degli spazi con nuovi ambienti dedicati, miglioramenti strutturali, maggiore accessibilità e una netta separazione tra le attività scolastiche e quelle dell’Arma. Tra gli interventi valutati figurano anche il riordino degli accessi, il potenziamento delle aree esterne e una migliore gestione della sosta.

Il Comune ha inoltre rassicurato famiglie e personale scolastico su un punto ritenuto fondamentale: qualora il progetto dovesse ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e arrivare alla fase esecutiva, eventuali trasferimenti degli alunni avverrebbero esclusivamente all’inizio di un anno scolastico e mai durante il percorso didattico.

L’Amministrazione conclude invitando tutte le parti a mantenere il confronto su basi istituzionali e oggettive, evitando contrapposizioni e ricostruzioni parziali, con l’obiettivo di condividere scelte che riguardano il futuro della comunità.