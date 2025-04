Isola del Liri, scontro frontale tra due Fiat Panda sulla SR 82: feriti e traffico in tilt

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Isola del Liri, lungo la Strada Regionale 82, in via Nazionale, nei pressi della clinica Santa Teresa. Due Fiat Panda, una di vecchio modello e una di nuova generazione, si sono scontrate frontalmente in un impatto particolarmente violento.

L’incidente ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità di Sora.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, impegnati nel facilitare l’estrazione dei passeggeri dagli abitacoli e nel recupero dei mezzi incidentati.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: il tratto interessato ha subito forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto sono in corso a cura dei Carabinieri della compagnia di Sora.

FOTO PENNA E SPADA