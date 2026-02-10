Isola del Liri, scivoli per disabili occupati: scoppia la polemica in piazza XX Settembre

Da anni il problema viene segnalato, denunciato, documentato. E da anni, a Isola del Liri, resta sostanzialmente irrisolto. Stalli di sosta e scivoli riservati alle persone con disabilità continuano a essere occupati o resi inutilizzabili da chi non ne ha diritto, in un clima di generale indifferenza che finisce per penalizzare sempre gli stessi: i più fragili.

L’ennesimo episodio si è verificato questa mattina nella piazza antistante il Municipio, dove una pedana ha di fatto bloccato uno scivolo per disabili, impedendo il passaggio e creando un grave disagio. Un fatto che ha riacceso la polemica, soprattutto sui social network, e che ha dato voce allo sfogo di Barbara Paesano, cittadina e testimone diretta dell’accaduto.

«Nel quarto borgo più decantato – o forse decaduto – d’Italia succede anche questo: la discesa per i diversamente abili non è usufruibile», ha scritto Paesano, sollevando interrogativi precisi e tutt’altro che secondari. Chi ha autorizzato l’installazione della pedana? E chi ha disposto lo spostamento delle fioriere comunali, rese ancora più ingombranti e avanzate verso la carreggiata? «Sono piuttosto pesanti – osserva – non si spostano certo con la bacchetta magica».

Nel suo intervento, Paesano punta il dito anche sugli organi di controllo e su chi, a vario titolo, avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle norme. Un passaggio particolarmente forte è quello conclusivo: «Non auguro niente a nessuno, solo di stare quindici minuti su una sedia a rotelle». Un invito alla riflessione che va oltre la polemica politica e richiama al senso civico e umano della questione.

A rendere la situazione ancora più paradossale, secondo quanto segnalato, è l’impossibilità di utilizzare l’altra discesa presente nella zona: lo spostamento delle fioriere costringerebbe infatti a transitare sulla carreggiata, con il rischio di inciampare sugli “occhi di gatto” della segnaletica stradale.

Sui social, intanto, il sindaco Massimiliano Quadrini è finito nel mirino delle critiche. Proprio lui, spesso associato allo slogan secondo cui in città «tutto funziona e prosegue», è stato chiamato in causa da cittadini e associazioni che chiedono risposte immediate e interventi concreti.

La speranza, condivisa da molti, è che almeno in piazza XX Settembre – simbolicamente di fronte al Municipio – possa finalmente prevalere il rispetto delle regole e, soprattutto, il rispetto delle persone con disabilità. Perché l’accessibilità non è un favore, ma un diritto.

Foto g.c. da Penna e Spada

